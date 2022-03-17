Движение ограничат у столичного стадиона "Лужники" 18 марта из-за мероприятия

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Возле стадиона "Лужники" ограничат движение транспорта 18 марта из-за мероприятия, которое будет посвящено присоединению Крыма к России. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте подчеркнули, что в районе стадиона ограничат и парковку машин. Это касается в том числе парковки со шлагбаумом на улице Хамовнический Вал.

"Просим водителей ознакомиться с перекрытиями и планировать маршрут заранее. Будьте внимательны и смотрите на знаки", – призвали в Дептрансе.

Ограничения будут действовать с 05:30 18 марта до окончания мероприятия на участке съезда с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.



Парковаться нельзя будет на тех же улицах. Машины запретят также ставить на улице Хамовнический Вал от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта.

Крым воссоединился с Россией после референдума, который провели на полуострове в марте 2014 года. В честь праздника в Москве и Крыму обычно проводятся различные мероприятия для граждан.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат и перекроют на участке внутренней стороны МКАД у пересечения с Алтуфьевским шоссе с 19 марта по 4 апреля 2022 года.

В частности, в ночное время 19, 20, 21, 26, 27, 28 марта и 2, 3, 4 апреля будет перекрыт участок внутренней стороны 85-го километра МКАД. Ограничение связано с проведением строительных работ.

