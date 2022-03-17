Движение ограничат у столичного стадиона "Лужники" 18 марта из-за мероприятия

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Возле стадиона "Лужники" ограничат движение транспорта 18 марта из-за мероприятия, которое будет посвящено присоединению Крыма к России. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В департаменте подчеркнули, что в районе стадиона ограничат и парковку машин. Это касается в том числе парковки со шлагбаумом на улице Хамовнический Вал.
"Просим водителей ознакомиться с перекрытиями и планировать маршрут заранее. Будьте внимательны и смотрите на знаки", – призвали в Дептрансе.
Ограничения будут действовать с 05:30 18 марта до окончания мероприятия на участке съезда с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.
Парковаться нельзя будет на тех же улицах. Машины запретят также ставить на улице Хамовнический Вал от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта.
Крым воссоединился с Россией после референдума, который провели на полуострове в марте 2014 года. В честь праздника в Москве и Крыму обычно проводятся различные мероприятия для граждан.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат и перекроют на участке внутренней стороны МКАД у пересечения с Алтуфьевским шоссе с 19 марта по 4 апреля 2022 года.
В частности, в ночное время 19, 20, 21, 26, 27, 28 марта и 2, 3, 4 апреля будет перекрыт участок внутренней стороны 85-го километра МКАД. Ограничение связано с проведением строительных работ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: