Движение на участке МКАД у пересечения с Алтуфьевским шоссе ограничат с 19 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение транспорта ограничат и перекроют на участке внутренней стороны МКАД у пересечения с Алтуфьевским шоссе с 19 марта по 4 апреля 2022 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.
В частности, в ночное время 19, 20, 21, 26, 27, 28 марта и 2, 3, 4 апреля будет перекрыт участок внутренней стороны 85 км МКАД. Ограничение связано с проведением строительных работ.
Кроме того, на участке внутренней стороны МКАД в районе Алтуфьевского шоссе 19, 20, 21, 26, 27, 28 марта и 2, 3, 4 апреля с 2:00 до 2:20, с 3:00 до 3:20 и с 4:00 до 4:20 движение полностью перекроют, а с 1:30 до 5:30 машины поедут с сохранением движение транспортных средств по трем полосам.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили до 23 апреля на Авиамоторной улице Москвы в связи со строительными работами. Так, проезд частично закрыт на участке Авиамоторной улицы от дома 12 до дома 5/16 по шоссе Энтузиастов. Еще один участок с ограничениями – Авиамоторная улица от дома 6 строение 4 до дома 13 по Энергетической улице.
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