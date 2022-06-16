Рогозин прокомментировал требование Twitter удалить пост об Украине

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не считает свое сообщение в Twitter про Украину ошибочным и не планирует его удалять. Об этом сообщает RT.

Рогозин назвал то, что "выросло на месте Украины", экзистенциальной угрозой русскому народу, истории, языку и цивилизации. Он призвал покончить с этим раз и навсегда ради внуков.

"Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам", – написал в Twitter руководитель госкорпорации.

Он также пояснил, что соцсеть не снимет блокировку с его аккаунта, если не будет удален твит. Рогозин напомнил, что размещает там свои заметки с 2009 года.

"К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды", – подчеркнул глава "Роскосмоса".

Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал аккаунт пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Кузнецов предположил, что это могло произойти из-за пранка с Бушем. По его словам, в прошлый раз сервис заблокировал основной канал пранкеров без объяснения причин, после чего был создан резервный канал.

