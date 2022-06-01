TikTok восстановил аккаунт RT DE

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Социальная сеть TikTok восстановила аккаунт RT DE, сообщает RT.

Уточняется, что блокировку страницы в ЕС соцсеть снимать не стала. В странах, являющихся членами Евросоюза, аккаунт по-прежнему недоступен.

О том, что аккаунт RT DE в TikTok заблокирован, а все видео и подписчики удалены, стало известно накануне.

1 марта европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информагентством Sputnik.

Позднее в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов и обеспечить доступ к ним для пользователей, а также прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке видеохостинга.

