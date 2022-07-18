В МИД заявили, что Microsoft лишает Украину цифровой самостоятельности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Microsoft стремится лишить Украину "цифрового суверенитета". Об этом сообщает РИА Новости.

"Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее какого-либо "цифрового суверенитета", – заявил Сыромолотов, сославшись на доклад компании о российских кибератаках.

По словам замглавы МИД, в настоящий момент центр анализа угроз Microsoft имеет удаленный доступ к сетям украинских органов власти под видом обещаний в укреплении кибербезопасности. Представитель ведомства уточнил, что за счет этого США получают информацию об устройствах с незакрытыми уязвимостями.

Олег Сыромолотов подчеркнул, что Microsoft сейчас имеет доступ ко всем инструментам для слежки и провокаций, которые есть в распоряжении режима Владимира Зеленского на Украине. За счет этого, в частности, функционирует "IT-армия Украины", отметил специалист.

В начале июля сообщалось, что эксперты "Лаборатории Касперского" выявили вредоносную программу, которая с марта 2021 года шпионит за государственными органами и НКО в России и других странах. Приложение выявили на 34 серверах 24 компаний.