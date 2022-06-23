Cisco прекратит свою деятельность в РФ и Белоруссии – СМИ

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Американская компания Cisco заявила о намерении постепенно прекратить свою деятельность на территории России и Белоруссии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию.

"Производитель телекоммуникационного оборудования Cisco свернет свой бизнес в России и Белоруссии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте компания прекратила деловые операции, в том числе продажи и обслуживание в данных странах. При этом Cisco обещала оказать поддержку сотрудникам в РФ и Белоруссии, а также решить финансовые вопросы с клиентами и партнерами.

Ранее сообщалось, что американская компания Microsoft планирует сокращать бизнес на российском рынке до тех пор, пока не останется ничего.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

