Офис Зеленского обвинил ФРГ в блокировании макрофинансовой помощи

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Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква обвинил Германию в блокировании выделения Киеву финансовой помощи от Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, на текущий момент Украина получила всего один миллиард евро из девяти обещанных.
"Ожидаем получения еще восьми миллиардов евро. К сожалению, некоторые страны ЕС, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса", – заявил Жовква.
12 июля Совет ЕС утвердил кредит Украине в миллиард евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи этой стране. Первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что министры по экономике и финансам одобрили этот кредит.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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