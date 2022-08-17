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Украина игнорирует урок Курской битвы, рассказывая всему миру о контрнаступлении, заявил обозреватель журнала American Conservative Уильям Линд. Он считает, что киевские власти, раструбив о своих планах, снизили шансы на успех операции.

"Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)", – написал он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что громогласные заявления Киева о предстоящем контрнаступлении на Херсон являются, в том числе, "психологической операцией". По его словам, Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей является деморализация российских войск.

До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ предприняли очередную попытку контрнаступления на регион, но потерпели крах. По его мнению, Киев сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсона, чтобы выпросить у Запада как можно больше денег. Стремоусов также добавил, что у украинских националистов нет профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать ВС РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

