В США заявили, что Украина игнорирует урок Курской битвы

06:36
Фото: depositphotos/Yarygin
Украина игнорирует урок Курской битвы, рассказывая всему миру о контрнаступлении, заявил обозреватель журнала American Conservative Уильям Линд. Он считает, что киевские власти, раструбив о своих планах, снизили шансы на успех операции.
"Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)", – написал он.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что громогласные заявления Киева о предстоящем контрнаступлении на Херсон являются, в том числе, "психологической операцией". По его словам, Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей является деморализация российских войск.
До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ предприняли очередную попытку контрнаступления на регион, но потерпели крах. По его мнению, Киев сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсона, чтобы выпросить у Запада как можно больше денег. Стремоусов также добавил, что у украинских националистов нет профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать ВС РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Попытка контрнаступления украинских войск на Херсонскую область провалилась – власти
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: