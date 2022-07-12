В Минобороны Украины заявили о подготовке разведки к контрнаступлению

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ВСУ ведут подготовку к выполнению приказа украинского лидера Владимира Зеленского по освобождению юга страны. В частности, украинские военные работают над раскрытием планов и мест расположения российских войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления разведки министерства обороны Вадима Скибицкого.

"Мы не просто готовимся, мы ведем разведку. Наша основная задача – раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны. Задачу эту выполняем, привлекаем все силы и средства, которые у нас есть", – отметил он.

По словам Скибицкого, поставленная задача будет выполнена, однако многое будет зависеть от помощи, которую предоставляют украинским войскам, а также от потенциала, накапливаемого для проведения более активных контрнаступательных шагов.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью газете The Times, что ВСУ получили от Зеленского задачу отвоевать юг страны.

По его словам, для этих целей они располагают примерно миллионом бойцов. Вместе с тем в интервью изданию The Wall Street Journal Резников отметил, что ВСУ несут большие потери, украинская армия истощена.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

