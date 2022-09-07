Главное, что МАГАТЭ зафиксировало факты обстрела ЗАЭС – "Роскосмос"

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Миссия Международного агентства по атомной энергии увидела факт обстрелов Запорожской АЭС, а это самое главное. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Алексей Лихачев в эфире телеканала Россия 24.

Он отметил, что эти обстрелы приносят огромный риск ядерному объекту.

Лихачев пообещал оказывать оставшимся на ЗАЭС экспертам МАГАТЭ всяческую поддержку и содействие для обеспечения безопасности станции.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В ведомстве заявили о необходимости установить зону безопасности вокруг ЗАЭС. Специалисты отметили, что это позволит избежать "ядерного инцидента", который могут вызвать боевые действия. В МАГАТЭ уточнили, что для создания защитной зоны потребуется договоренность всех сторон конфликта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

