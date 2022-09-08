Опрос во Франции показал уменьшение поддержки санкций против России – СМИ

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Более 70% жителей Франции поддерживают санкции против России, в то же время 74% уверены, что санкции неэффективны. Об этом свидетельствуют итоги опроса от Elabe, сообщил телеканал BFMTV.

Как уточняется, 40% опрошенных считают, что необходимо поддерживать Украину, даже если это негативно влияет на уровень жизни французов. Еще 32% поддерживают текущий курс правительства, но, если влияние на их повседневную жизнь будет слишком сильно, санкции против России необходимо уменьшить.

Ранее лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что французский президент Эммануэль Макрон солгал о причинах экономического кризиса. Она отметила, что на данный момент нужно принять меры для защиты граждан от последствий кризиса.

До этого Макрон заявил, что во Франции завершается период изобилия и призвал готовиться к последствиям украинского и климатического кризисов, а также дефициту продукции.

Также издание The Hill сообщило, что Европу ожидает "смертельная зима". В публикации утверждалось, что это связано с рабской приверженностью континента "зеленой" энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.