Путин приложит все усилия для скорого прекращения конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Россия сделает все возможное, чтобы прекратить украинский конфликт как можно быстрее, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Мы сделаем все, для того чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя", – приводит РИА Новости его слова.

Российский лидер также пообещал информировать Индию о ходе событий спецоперации.

В начале сентября Путин назвал целью спецоперации на Украине ликвидацию антироссийского анклава. Президент РФ также отмечал, что Москва должна жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны и любые проявления русофобии и неонацизма.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

