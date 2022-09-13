Время доказало правильность решения Путина о начале спецоперации – Володин

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что время только подтвердило правильность решения Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Об этом он сказал на очередном заседании Думы.

"Время показало еще раз правильность принятого нашим президентом решения о начале специальной военной операции", – передает ТАСС его слова.

В начале сентября Путин назвал целью спецоперации на Украине ликвидацию антироссийского анклава. Президент РФ также отмечал, что Москва должна жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны и любые проявления русофобии и неонацизма.

В ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.