В Ватикане заявили, что мир близок к пропасти ядерной войны

Фото: Минобороны РФ

Угрозы о применении ядерного оружия, которые звучат на фоне конфликта на Украине, демонстрируют, насколько близко мир подошел к пропасти ядерной войны, заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока существует ядерное оружие, мы не можем исключить возможность его применения, которое угрожает самому существованию человечества", – заявил кардинал.

Накануне Папа Римский Франциск заявил, что использование атомной энергии в военных целях является преступлением против человеческого достоинства и "любого возможного будущего" людей.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия, если что-то будет угрожать ее существованию, однако пока предпосылок к этому нет. По его словам, глобальный вооруженный конфликт вполне мог бы произойти, если бы Украина вступила в НАТО, а затем кто-то из ее "сумасшедших правителей" решил напасть на Россию.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выступила с призывом к государствам – подписантам заявления о недопустимости ядерной войны сохранять приверженность его исполнению. Он отметил, что в документе также обозначена необходимость не допустить любую военную конфронтацию между ядерными державами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российская армия не будет применять на Украине ядерное оружие – МИД

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