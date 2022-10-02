Ядерное оружие могло бы изменить природу конфликта на Украине – Столтенберг

Фото: depositphotos/gints.ivuskans

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил возможные последствия применения ядерного оружия в конфликте между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала NBC.

"Мы сообщили президенту [России Владимиру] Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь последствия для России и, разумеется, изменит природу конфликта на Украине", – подчеркнул чиновник.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты Америки прорабатывают предварительные шаги на случай возможности применения Россией ядерного оружия.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже объяснял, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости. Он также предостерег НАТО от прямого вмешательства, если подобный удар будет нанесен.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!