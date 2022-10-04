Песков отметил нежелание РФ участвовать в упражнениях Запада по ядерной риторике

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Россия не хочет принимать участие в упражнениях по ядерной риторике. Этим сейчас занимаются западные политики и СМИ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал сообщения западных средств массовой информации, которые писали, что Москва планирует показать свою готовность применить оружие массового поражения, проведя ядерные испытания на границах Украины.

Песков отметил, что Запад сейчас много упражняется по ядерной риторике.

Ранее сообщалось, что в НАТО предупредили страны Альянса о возможном проведении Россией ядерных испытаний на границах с Украиной. Таким образом РФ якобы продемонстрирует готовность применения оружия массового поражения.

По данным издания, местом для испытания ядерного оружия может стать Черное море.

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