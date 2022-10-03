В США выразили сомнения в возможности применения Россией ядерного оружия

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В США не увидели признаков в возможном намерении России применить ядерное оружие в рамках СВО на Украине. Об этом в эфире CNN сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы не видели никаких признаков того, что господин Путин принял такого рода решение", – заявил он.

По словам Кирби, США наблюдают за ситуацией и рассматривают ответные меры на случай применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что риторика России не соответствует "современной ядерной державе", назвав ее безответственной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность применения ядерного оружия со стороны России.

По словам представителя Кремля, Россия может применить ядерное оружие исключительно в соответствии с положениями государственной доктрины. Он добавил, что эмоции в тяжелые моменты не должны брать верх.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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