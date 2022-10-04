НАТО опасается ядерных испытаний РФ около Украины – СМИ

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Североатлантический альянс предупредил страны НАТО о возможном проведении Россией ядерных испытаний на границах с Украиной, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленного источника в сфере обороны.

Таким образом РФ продемонстрирует готовность применения оружия массового поражения.

По данным издания, местом для испытания ядерного оружия может стать Черное море. Как отметил собеседник агентства, данный сценарий более вероятен, чем применение тактического ядерного оружия на Украине. При этом последний вариант также допускается, однако он сопряжен со значительными рисками, так как в случае ошибки пострадать могут города РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность применения ядерного оружия со стороны России.

По словам представителя Кремля, Россия может применить ядерное оружие исключительно в соответствии с положениями государственной доктрины. Он добавил, что эмоции в тяжелые моменты не должны брать верх.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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