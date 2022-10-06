Эксперт рассказал о последствиях отказа мира от ядерного оружия

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Сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович рассказал, в чем заключается опасность полного отказа от ядерного оружия. Об этом пишет "Лента.ру".

"Это избавит нас от ядерного апокалипсиса, но не от войн. Неядерное вооружение тоже способно приводить к большим разрушениям. Поэтому не исключен вариант, при котором безъядерный мир будет более опасным", – сказал он.

Стефанович обратил внимание на то, что разрушения в Сирии, Ливии и Ираке только доказывают разрушительную способность конвенционального оружия.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что сейчас ядерное оружие является угрозой агрессорам.

"Если ты решил драться с ядерной державой, то всегда есть вероятность, что все это плохо кончится для вас обоих. С неядерным оружием такого страха нет", – добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти США в попытке втянуть Россию в ядерную повестку. По ее словам, на Западе с легкостью обсуждают гипотетическую ядерную войну и хотят, чтобы Россия тоже занималась подобными демагогиями.

Между тем до этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости.

Он также предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.

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