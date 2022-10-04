Россия полностью привержена принципу недопустимости ядерной войны – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Россия остается приверженной принципу недопустимости развязывания ядерной войны. Об этом говорится в обращении директора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, которое было зачитано Первому комитету Генассамблеи ООН.
"Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере", – цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти США в попытке втянуть Россию в ядерную повестку. По ее словам, на Западе с легкостью обсуждают гипотетическую ядерную войну и хотят, чтобы Россия тоже занималась подобными демагогиями.
Между тем до этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости.
Он также предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.
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