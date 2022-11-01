Кличко назвал наихудший сценарий зимы для жителей Киева

Фото: телеграм-канал "Віталій Кличко"

Зимний период для жителей Киева может пройти по множеству сценариев, худший из которых предполагает полное отсутствие тепла, света и воды, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

"Из-за ракетных атак на объекты критической инфраструктуры рассматриваем различные сценарии развития событий. Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения", – написал он в своем телеграм-канале.

Кличко отметил, что в связи с этим киевские власти планируют развернуть более тысячи пунктов обогрева для горожан.

"В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь", – пояснил мэр.

Ранее Кличко сообщил, что 80% жителей Киева остались без водоснабжения. Также в некоторых районах города отсутствует электричество после ударов по объектам критической инфраструктуры.

Россия начала наносить удары по объектам киевской инфраструктуры, в том числе энергетической, 10 октября. В этот день Владимир Путин заявил, что удары наносились военнослужащими России из высокоточного оружия.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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