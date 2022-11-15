ВСУ обстреляли поселок Ленинский Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские военные обстреляли поселок Ленинский под Белгородом. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Под обстрел вновь попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждено остекление одного частного домовладения", – написал губернатор.

По его словам, в настоящее время подача электричества в поселке возобновлена. Однако восстановить газоснабжение получится только после разминирования.

Накануне система противовоздушной обороны сбила несколько украинских ракет над Валуйским городским округом под Белгородом. Пострадавших и разрушений не было.

До этого также система ПВО сработала в трех районах Белгородской области. В их числе – Белгород, Белгородский район и Яковлевский городской округ. Уточнялось, что никто из мирных граждан не пострадал, разрушения также отсутствуют.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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