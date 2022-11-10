Под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел Белгородской области

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Вооруженные силы Украины обстреляли сразу несколько сел Белгородской области, шесть населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Под обстрел попали сразу несколько сел Белгородского района. Пострадавших нет. Есть повреждение подстанции. Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьевка, Петровка и Ровенек", – заявил он.

По словам Гладкова, на место выехали оперативные и аварийные службы, которые устранят последствия удара.

7 ноября обстрелу со стороны Украины подвергся город Грайворон Белгородской области. По словам Гладкова, осколки снаряда повредили трансформаторный блок.

В связи с этим произошло отключение электроэнергии в городе и расположенном рядом селе. В результате удара никто не пострадал.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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