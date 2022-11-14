ПВО сбили две ракеты над Валуйским городским округом Белгородской области

Фото: Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны РФ сбили две ракеты над Валуйским городским округом под Белгородом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Утром нашими средствами ПВО были сбиты две ракеты. По информации от оперативных служб, пострадавших и разрушений нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Гладков также уточнил, что был зафиксирован прилет мин на окраину села Борки. В результате происшествия никто не пострадал, однако повреждения получил погреб одного частного дома, а в другом доме выбило окна.

По словам губернатора, на место ЧП в настоящее время прибыли оперативные службы, продолжается обход территории.

Ранее украинские боевики обстреляли сразу несколько сел Белгородской области. В результате шесть населенных пунктов остались без электричества.

До этого обстрелу со стороны Украины подвергся город Грайворон Белгородской области. Осколки снаряда повредили трансформаторный блок.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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