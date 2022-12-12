Около двух тысяч мирных жителей погибли из-за обстрелов ВСУ в Северодонецкой агломерации

Фото: телеграм-канал Readovka

В ЛНР сообщили о гибели около двух тысяч мирных граждан Северодонецкой агломерации в результате постоянных обстрелов со стороны украинской армии.

Глава межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока уточнила, что речь идет о следующих населенных пунктах:

Рубежное;

Лисичанск;

Кременная.

"По нашим данным, погибли около двух тысяч гражданского населения", – передает ТАСС ее слова.

Сорока обратила внимание на то, что в это число входит 21 погибший ребенок. До февраля этого года в ЛНР заявляли о 35 погибших детях. По ее словам, больше всего детских смертей произошло из-за ударов, которые ВСУ наносили по Рубежному и Кременной.

"Трое останков (детей. – Прим. ред.) были подняты в ходе полевой работы нами. Все остальные останки были обнаружены, подтверждены заявлениями родственников", – резюмировала Сорока.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ проверит данные о массовых зачистках и казнях мирных жителей Херсона и Харьковской области военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Уточнялось, что речь идет о распространенной в соцсетях информации об убийстве мирных жителей в селе Малая Рогань в Харьковской области, а также оставшихся в Херсоне родителей студентов, эвакуировавших своих детей в Крым. Кроме того, по данным ведомства, солдаты ВСУ задерживают граждан, получавших гуманитарную помощь из РФ, работавших на российских предприятиях и получавших российские документы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Семеро граждан пострадали при обстреле Донецка со стороны Украины

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