В Минобороны рассказали об обнаружении иностранных наемников по мобильным телефонам

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Операторы российских беспилотников с помощью бортового оборудования дронов вычисляют иностранных наемников на Украине, узнавая их по зарубежным номерам мобильных телефонов. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

В видео демонстрируется сборка беспилотника, его подготовка к старту, вылет, выполнение боевой задачи, рассылка смс-сообщений на телефоны противника и возвращение аппарата.

Командир отделения беспилотников сообщил об обнаружении чешских наемников в зоне проведения спецоперации.

"В зоне СВО обнаружили объект. Принадлежность – страна Чехия. Подали координаты в центр, по нему отработали. Разведка подтвердила, что это было скопление наемников, цели уничтожены", – рассказал он.

По словам командира, бортовое оборудование беспилотника "Орлан-10" дает возможность засечь абонентов связи стандартов GSM и LTE. Он уточняет, что после обнаружения скопления абонентов сотовой связи, координаты передаются в центр управления, где принимается решение об открытии огня по цели или необходимости доразведки беспилотником с камерой.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ поразили 63 артиллерийских подразделения ВСУ за сутки. Кроме того, сообщалось о сбитии трех украинских беспилотников, а также перехвате 14 реактивных снарядов HIMARS в населенных пунктах ДНР и ЛНР.



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