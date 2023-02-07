Американский политик рассказал, что РФ нужно от Западной Украины

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У российской стороны нет цели присоединить себе всю Украину, в задачи СВО входит демилитаризация и денацификация. Таким мнением в своем Twitter-аккаунте поделился американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг.

Демократ ответил на публикацию одного из пользователей, который назвал Россией не только экс-территории Украины – Крым и Донбасс – но и всю оставшуюся часть страны. На это Янг отметил, что РФ не нужна вся Западная Украина.

Политик подчеркнул, что российские власти хотят, чтобы на украинских территориях никогда не находились военные Североатлантического альянса.

До этого Янг заявил, что отставка американского лидера Джо Байдена может стать решением всех мировых проблем. Демократ отметил, что он всегда будет предлагать инициировать импичмент нынешнего президента и его команды по обеспечению нацбезопасности.



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