Президент Финляндии заявил о невозможности передать Украине истребители в ближайшие годы

Фото: ТАСС/Zuma

Финляндия не передаст Украине американские истребители Hornet как минимум до 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента страны Саули Ниинисте.

"Совершенно очевидно, что географическое положение Финляндии сильно отличается от других европейских стран. Мы не можем отказаться от Hornet, пока не получим новые истребители. И, к сожалению, тогда Hornet практически уйдут в прошлое", – сказал Ниинисте на совместном пресс-брифинге с Владимиром Зеленским.

Между тем Зеленский отметил, что Украине нравятся финские истребители.

"Просто чтобы вы знали", – добавил украинский лидер.

Ниинисте и другие финские политики неоднократно заявляли, что не готовы расстаться с истребителями Hornet, пока не получат новые самолеты F-35.

3 мая Зеленский прибыл с запланированным официальным визитом в Финляндию по приглашению президента Саули Ниинисте. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина со временем войдет в Альянс. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля.

США пообещали Украине дополнительные поставки оружия