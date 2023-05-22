МИД Чехии прокомментировал планы Запада поставить Украине истребители F-16

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Предполагаемые поставки истребителей F-16 не имеют прямого отношения к украинскому контрнаступлению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

"Я не думаю, что этот вопрос напрямую связан с контрнаступлением, но мы должны защищать наш образ жизни", – заявил дипломат на встрече глав МИД государств Евросоюза в Брюсселе.

Ранее в американских СМИ распространилась информация о планах Вашингтона и его союзников передать Киеву истребители F-16. Позже в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет обсуждаться, какие государства поставят боевые самолеты Украине.

Вместе с этим в США уточнили, что отслеживают реакцию Кремля при поставках вооружений Киеву. Американские власти подчеркивали, что хотят не допустить эскалации вокруг Украины до третьей мировой войны.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала попыткой ввести в заблуждение слова Вашингтона об условиях возможных поставок истребителей F-16. Дипломат утверждает, что таким образом США имитируют правовое поведение.

Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз одобряет решение Группы семи (G7) передать Киеву истребителей. По его словам, подготовка пилотов уже стартовала.