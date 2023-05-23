Рябков заявил, что ряд стран пытается сбыть Украине F-16 с целью получить новую технику

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Некоторые государства пытаются под предлогом военной помощи сбыть Украине истребители F-16 с целью получить новую технику. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Группа стран пытается это старье сбыть под лозунгами помощи Украине в надежде получить взамен более современную технику от тех же США. ВПК США потирает руки", – цитирует его издание "Международная жизнь".

При этом, как уточнил Рябков, поставки авиационной техники Украине не повлияют на достижение целей РФ в ходе спецоперации. Это и станет реакцией России на действия союзников Украины, отметил дипломат.

"Продолжается "убийство геополитических зайцев" – одним выстрелом на очень многих направлениях, в свойственной американцам манере. Но никаких целей они своими F-16 не достигнут", – сказал Рябков.

Ранее в американских СМИ сообщили о планах США и их союзников предоставить Украине истребители F-16. Впоследствии в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет прорабатываться, какие страны поставят самолеты Киеву.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне подобных заявлений отказался их комментировать. Он заявил, что единственной заботой организации является завершение конфликта на Украине.

