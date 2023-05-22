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14:09

Политика

Визит Зеленского на саммит G7 показал нежелание Запада мирно завершить конфликт с РФ – СМИ

Фото: AP Photo/Louise Delmotte, Pool

Визит украинского лидера Владимира Зеленского на саммит G7 продемонстрировал нежелание Запада завершить конфликт с РФ дипломатическим путем, сообщает Global Times.

"Присутствие Зеленского на G7 и растущие военные поставки Запада указывают на то, что Запад стремится закончить войну военным путем, что еще больше обострит и усложнит ситуацию", – говорится в статье.

В материале обращается внимание на то, что российская армия смогла сохранить свое преимущество в вооруженном конфликте, одержав победу в Артемовске. Однако Запад намерен продолжать использовать Украину в своих целях, накачивая ее оружием, отметил автор публикации.

Что касается истребителей F-16, если они будут размещены на территории стран, которые находятся в соседстве с Украиной, например, в Польше, российская сторона незамедлительно предпримет ответные жесткие меры, написал он в статье.

"Ни один вид оружия не может изменить ход войны. Но развертывание F-16 может привести НАТО к прямому военному конфликту с Россией, так как самый важный вопрос заключается в том, где разместить истребительную авиацию", – добавил автор.

Он объяснил, что для военных самолетов нужно много места. Кроме того, они нуждаются в регулярном обслуживании.

Ранее в американских СМИ появилась информация о планах США и их союзников передать Киеву истребители F-16. Позже в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет обсуждаться, какие государства отправят боевые самолеты на Украину.

Вместе с этим в Вашингтоне заявили, что отслеживают реакцию Москвы при поставках вооружений Киеву. Американские власти подчеркивали, что хотят не допустить эскалации конфликта.

В свою очередь, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала попыткой ввести в заблуждение заявление американцев об условиях возможных поставок истребителей F-16. Дипломат утверждает, что таким образом США имитируют правовое поведение.

Шольц заявил, что Украина будет получать вооружение Запада после завершения конфликта

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