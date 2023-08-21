Власти Украины расстроились из-за отложенных поставок истребителей F-16 – СМИ

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Власти Украины расстроились из-за отложенных поставок истребителей F-16, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей киевского режима.

"Задержки привели в замешательство и расстроили украинские власти, а также военных на передовой… они не решаются публичного обсуждать объяснение США о задержках, потому что F-16 являются чувствительной темой", – отмечается в сообщении.

В свою очередь, власти Соединенных Штатов заявили, что большая часть выбранных для обучения пилотов Вооруженных сил Украины должны изучить английский язык, чтобы они смогли читать команды и руководства по эксплуатации самолетов, заявили в СМИ.

Там же уточнили, что Украина должна обучить механиков, инженеров, ответственных за эксплуатацию истребителей F-16. Кроме того, не решен вопрос о том, какие именно виды вооружения Запад поставит украинской стороне для истребителей США.

"Это значит, что украинские эскадрильи будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом, если не позже", – уточнили в СМИ.

Немногим ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал европейцам "не заиграться в самолетики", комментируя заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о решении Берлина поставлять Украине самолеты F-16.

До этого глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о начале обучения пилотов Вооруженных сил Украины на истребителях F-16.



Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ