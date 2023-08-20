Нидерланды поставят Украине 42 F-16 – Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды поставят Украине 42 американских истребителя четвертого поколения F-16 после обучения инженеров и пилотов. В дальнейшем поставки будут увеличены, написал политик в своем телеграм-канале.

"Сегодня делаем еще один шаг по усилению воздушного щита Украины", – подчеркнул он.

Помимо этого, Дания в сотрудничестве с США и другими партнерами направит Украине истребители F-16, когда для этого будут соблюдены необходимые условия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД королевства.

"Условия включают, помимо всего прочего, успешный отбор, испытания и обучение украинских военных, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику", – сказано в сообщении.

Ранее Белый дом одобрил передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов. Украина получит оружие после завершения подготовки ее летчиков.

В субботу, 19 августа, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что началось обучение пилотов Вооруженных сил Украины на истребителях F-16. Отмечалось, что об окончании учений доложат инструкторы.

Запад продолжает поставлять Киеву вооружение