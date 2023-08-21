В МО Дании заявили, что Киев может использовать F-16 только на своей территории

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Украина может применять истребители F-16 американского производства только на своей территории. Об этом заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

"Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины", – цитирует его Reuters.

Эллеманн-Йенсен обратил внимание, что подобное условие распространяется на все вооружение и технику НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды поставят стране истребители F-16. Поставки военной техники Украины также согласились обеспечить Дания, США и другие ее партнеры при соблюдении ряда условий.

При этом французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Нидерланды, вероятнее всего, все же не будут отправлять Украине истребители. По его мнению, обещавший подобное премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уйдет в отставку после выборов, а "Партия свободы", которая одержит победу, изменит решение.



Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ