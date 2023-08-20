США ждут зимы, чтобы восполнить запасы ВСУ во время затишья – СМИ

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Соединенные Штаты ждут прихода зимы, надеясь на снижение интенсивности боевых действий на Украине, чтобы нарастить производство боеприпасов для ВСУ. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники в оборонных кругах.

По словам американских чиновников, судьба контрнаступления ВСУ держится на способности западных стран восполнить артиллерийские боеприпасы украинской армии.

В то же время, по мнению опрошенных изданием экспертов, еще одним вызовом для США стало обеспечение собственной безопасности страны на случай возможных конфликтов с РФ или КНР.

Данная задача включает в себя преодоление дефицита ключевых компонентов, в том числе тротила, а также поддержание повышенной мощности при неустойчивых бюджетах и неопределенности касательно будущих военных потребностей.

Еще одной проблемой, как отмечается в материале газеты, являются бюрократические проволочки со стороны Пентагона, из-за которых оборонные контракты заключаются постепенно.

Так, американскому военному ведомству пока удалось финализировать сделки только на 41% из общего объема средств на производство вооружений для ВСУ.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что без помощи Соединенных Штатов Украина не протянет и двух недель.

До этого стало известно, что представители республиканской партии в конгрессе США, выступающие против финансовой поддержки Украины, могут попросить создать контролирующий орган, который будет следить за финансированием Киева.

Отмечалось, что главной целью органа станет предотвращение коррупции.

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