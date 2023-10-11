В МО Бельгии заявили о поставках "нескольких" F-16 Украине с 2025 года

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Бельгия, начиная с 2025 года, поставит Киеву несколько истребителей F-16. Об этом сообщает RTL со ссылкой на главу Минобороны королевства Людивин Дедондер.

Отмечается, что количество самолетов будет зависеть от наращивания собственного нового потенциала F-35. Кроме того, страна продолжит подготовку украинских пилотов.

Ранее вице-премьер правительства Бельгии Давид Кларинвал отмечал, что страна все-таки изучит возможность передачи Украине от двух до четырех самолетов в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабмине.

В мае премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что королевство не сможет передать Киеву истребители F-16, поскольку у него их мало. Тогда их было около 50 штук.

При этом в СМИ сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованные в спецоперации, будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16. Уточнялось, что подавить западные истребители будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки.

Украина объявила набор опытных пилотов для истребителей F-16 – СМИ