США возглавят коалицию стран по развитию ВВС Украины

Фото: 123RF/icholakov

США встанут во главе коалиции государств, которые будут оказывать Украине помощь в развитии Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Я горд объявить, что США выступят вперед снова, чтобы помочь возглавить коалицию стран, работающих с Украиной над развитием их ВВС", – цитирует его РИА Новости.

В качестве лидеров в состав группы стран также войдут Дания и Нидерланды. Они окажут Украине помощь в освоении истребителей американского производства F-16.

В свою очередь, Эстония и Люксембург возглавят коалицию, которая позволит Киеву укрепить безопасность в киберсфере, Литва будет помогать в разминировании.

Остин ранее сообщил, что Украина получит американские истребители F-16 не раньше весны 2024 года. Он также напомнил, что вопрос поставок обсуждался до этого. Тогда в США заявили, что для осуществления транспортировки самолетов может потребоваться несколько месяцев.



Украинская армия отступила вглубь Авдеевки в ДНР