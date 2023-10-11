11 октября, 19:07Политика
США возглавят коалицию стран по развитию ВВС Украины
Фото: 123RF/icholakov
США встанут во главе коалиции государств, которые будут оказывать Украине помощь в развитии Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Я горд объявить, что США выступят вперед снова, чтобы помочь возглавить коалицию стран, работающих с Украиной над развитием их ВВС", – цитирует его РИА Новости.
В качестве лидеров в состав группы стран также войдут Дания и Нидерланды. Они окажут Украине помощь в освоении истребителей американского производства F-16.
В свою очередь, Эстония и Люксембург возглавят коалицию, которая позволит Киеву укрепить безопасность в киберсфере, Литва будет помогать в разминировании.
Остин ранее сообщил, что Украина получит американские истребители F-16 не раньше весны 2024 года. Он также напомнил, что вопрос поставок обсуждался до этого. Тогда в США заявили, что для осуществления транспортировки самолетов может потребоваться несколько месяцев.
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