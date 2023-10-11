Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ

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Сенатор от Запорожской области и бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет (СК) РФ с просьбой проверить российского бизнесмена Михаила Фридмана на финансирование украинской армии. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Фридман мог отправлять средства на помощь украинской армии, чтобы снять с себя западные санкции.

"Подал сегодня. Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ", – сказал Рогозин.

Свои действия сенатор от нового региона РФ объяснил тем, что финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подпадает под одну из статей Уголовного кодекса (УК) РФ. Помимо СК, Рогозин направил просьбы в Генпрокуратуру и ФСБ.

До этого Фридман, ранее проживавший в Великобритании, а затем в Израиле, вернулся в Москву. Свое решение он объяснил нестабильной обстановкой в еврейском государстве, а также заявил, что после установления мира в стране планирует вернуться туда для постоянного проживания.

