Российский бизнесмен Фридман заявил, что из-за ситуации в Израиле приехал в Москву

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Российский бизнесмен Михаил Фридман переехал в Израиль неделю назад, однако в настоящее время из-за эскалации ситуации в стране направился в Москву. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бизнесмена.

"Когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно проживать там", – подчеркнул он.

По словам Фридмана, он не может больше проживать в Великобритании под санкционными ограничениями.

До этого СМИ сообщили, что Фридман принял решение о переезде из Великобритании в Израиль. Информацию о смене места жительства Фридмана подтвердили в "Альфа-групп". Там же добавили, что сейчас предприниматель находится в Москве и планирует чаще приезжать в Россию с визитами.

В феврале 2022 года Фридман попал под санкции Евросоюза, в марте того же года – Великобритании, а в августе 2023 года – США.

После введения против него ограничений российский бизнесмен сообщал, что остался в Лондоне практически без денег. В частности, он рассказывал, что не может оплатить услуги уборщицы. Он сравнил свое нахождение в Лондоне с пребыванием в плену.

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