Российский бизнесмен Фридман переехал в Израиль – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Российский бизнесмен Михаил Фридман принял решение о переезде из Великобритании в Израиль. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к миллиардеру источник.

Информацию о смене места жительства Фридмана подтвердили в "Альфа-групп". Там же добавили, что сейчас предприниматель находится в Москве и планирует чаще приезжать в Россию с визитами.

В феврале 2022 года Фридман попал под санкции Евросоюза, в марте того же года – Великобритании, а в августе 2023 года – США.

После введения против него ограничений российский бизнесмен сообщал, что остался в Лондоне практически без денег. В частности, он рассказывал, что не может оплатить услуги уборщицы. Он сравнил свое нахождение в Лондоне с пребыванием в плену.

