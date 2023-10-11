Украина получила 1,15 млрд долларов от США через фонд Всемирного банка

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Украина получила от Соединенных Штатов грант в 1,15 миллиарда долларов на финансирование расходов госбюджета через целевой фонд Всемирного банка. Об этом сообщает Минфин Украины.

В ведомстве уточнили, что данные средства являются частью пятого допфинансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине".

Цель этого проекта состоит в частичной компенсации расходов государственного бюджета. Как заявляют в украинском министерстве, иностранные средства идут на покрытие социальных и гуманитарных расходов, которые не связаны с вопросами обороны и безопасности.

С начала этого года Киев получил уже 10,9 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки от Вашингтона в форме грантов, добавили в ведомстве.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская сторона передаст Киеву очередной пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Новый пакет будет содержать боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которую в скором времени США передадут Киеву.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, в свою очередь, заявил, что страна намерена передать Украине 1,7 миллиарда евро. Эту сумму возьмут из специального фонда, который сформируется за счет налогов с доходов замороженных активов РФ.

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