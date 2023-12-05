Силы ПВО уничтожили 22 БПЛА и еще 13 перехватили над Азовским морем и Крымом – МО РФ

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Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотника и еще 13 БПЛА были перехвачены над акваторией Азовского моря и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что очередная попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа была пресечена в ночь на 5 декабря.

Ранее сообщалось, что два сотрудника МЧС РФ получили тяжелые ранения в результате атаки украинских военных в Алешках Херсонской области. Уточнялось, что украинский беспилотник атаковал машину МЧС.

До этого подросток пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка. Кроме того, ВСУ атаковали с помощью артиллерии Ленинский район города.