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05 декабря, 06:13

Происшествия

Силы ПВО уничтожили 22 БПЛА и еще 13 перехватили над Азовским морем и Крымом – МО РФ

Фото: 123RF/boscorelli

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотника и еще 13 БПЛА были перехвачены над акваторией Азовского моря и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что очередная попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа была пресечена в ночь на 5 декабря.

Ранее сообщалось, что два сотрудника МЧС РФ получили тяжелые ранения в результате атаки украинских военных в Алешках Херсонской области. Уточнялось, что украинский беспилотник атаковал машину МЧС.

До этого подросток пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка. Кроме того, ВСУ атаковали с помощью артиллерии Ленинский район города.

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