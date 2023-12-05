В Госдуме призвали сбивать западные беспилотники у берегов Крыма

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Российской стороне необходимо начать считать западные разведывательные дроны, которые летают в Черном море у берегов Крыма, законной целью для поражения. Такое мнение выразил думский депутат от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что западные разведывательные беспилотники в Черном море у берегов полуострова ведут не только сбор разведывательных данных, которые передают ВСУ, но и координируют атаки.

"Эти разведывательные дроны нужно объявить законной целью для поражения. Их нужно уничтожать вне всякого сомнения", – заявил депутат.

Шеремет подчеркнул, что западным разведывательным дронам не место в акватории Черного моря. По его мнению, Запад своими действиями пытается и дальше разжигать конфликт.

Утром 5 декабря в Минобороны РФ сообщили, что дежурные системы ПВО сбили 22 украинских беспилотника, еще 13 БПЛА были перехвачены над акваторией Азовского моря и Крымом.

Спустя время в ведомстве заявили об уничтожении еще четырех дронов ВСУ и еще двух перехваченных над акваторией Азовского моря.