Синоптик рассказал, в каких регионах РФ потеплеет до 19 градусов 8 Марта

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Резкое потепление в Международный женский день ожидается на юге европейской территории России. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температурные значения в 18–19 градусов установятся в Краснодаре, Сочи, Крыму и на юге Ставропольского края. При этом тепло в регионах сохранится не только 8 Марта, но и в последующие два дня.

"Небывалое тепло с рекордными значениями устанавливается в Забайкалье. Там температура сейчас доходит до 11 градусов", – сообщил Вильфанд.

В Ростове-на-Дону в праздничный день ожидается от 16 до 17 градусов, в Волгоградской и Астраханской областях – от 13 до 15 градусов.

Неожиданно теплым 8 Марта окажется на юге Якутии. Температура воздуха там поднимется до -5 градусов.

"В Новосибирской, Омской, Томской областях заметное потепление, но оно будет связано с гололедицей, мокрым снегом, с усилением ветра", – добавил синоптик.

В Москве в Международный женский день ожидаются резкие перепады температуры. В первой половине дня в столице установится до -12 градусов, во второй столбик термометра поднимется до нуля градусов. Вечером в городе также пройдет снег.



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