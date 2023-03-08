Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-за резкого понижения температуры в столице москвичи могли наблюдать морозный туман. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Из-за резкого понижения температуры и, как следствие, сублимации водяного пара, местами образовался морозный туман с ухудшением видимости до 100 метров", – сообщил синоптик.

Особенность природного явления, по словам Тишковца, заключается в его характерности для Сибири и Дальнего Востока. Регионам свойственен резко континентальный климат и низкие температуры.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее сообщил, что минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала марта. Температура на метеостанции на ВДНХ опустилась до рекордных 10,3 градуса мороза.



Морозный туман образовался в Москве из-за резкого понижения температуры

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