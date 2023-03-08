Москвичей 8 марта ожидает облачная погода и небольшой снег

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и небольшой снег ожидают Москву и область в Международный женский день 8 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в области – от 3 градусов мороза до 2 градуса тепла. На дорогах ожидается гололедица.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности был продлен в Москве из-за гололедицы. Предупреждение будет актуально до 10:00 9 марта.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что москвичей ожидают "прыжки погоды" из зимы в весну на этой неделе. Согласно прогнозам, в выходные дни жителей и гостей столицы ожидают колебания столбиков термометров от 16 градусов мороза до 4 градусов тепла.

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве 8 марта

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