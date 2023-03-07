Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и области снова продлили желтый уровень погодной опасности. Причиной стала гололедица, заявил Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – до 10:00 9 марта", – указали синоптики.

До этого метеорологи продлевали предупреждение до 13:00 среды, 8 марта. Причину они назвали аналогичную.

Между тем Гидрометцентр России рассказал о погоде во вторник, 7 марта. В столицу придет небольшой снег.

Температура воздуха в Москве покажет значения от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в области – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду.

Ранее центр погоды "Фобос" сообщил, что москвичей 8 марта ожидает аномально низкое давление и температура около 0 градусов. Ночь на праздник окажется самой холодной с начала весны 2023 года.



"Утро": влажность воздуха в столице составляет 86%

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