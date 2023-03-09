Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 42 сантиметров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сугробы в Москве за минувшую ночь выросли до 42 сантиметров. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Высота сугробов в Москве вновь побила рекорд этой зимы, на ВДНХ нашей они выросли до 42 сантиметров. Еще один подарок от погоды к 8 Марта", – поделился синоптик.

В других столичных районах высота снежного покрова местами достигала 45–46 сантиметров. В Подмосковье сугробы выросли до 50 сантиметров.

До этого стало известно, что ночь на 8 марта стала самой холодной в Москве с начала весны. На главной метеостанции на ВДНХ температура опустилась до рекордных 10,3 градуса мороза.

Из-за резкого понижения температуры над городом повис морозный туман. Москвичи могли наблюдать природное явление преимущественного в первой половине дня.



Морозный туман образовался в Москве из-за резкого понижения температуры

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