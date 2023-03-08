Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"По данным на 06:00 минимальная температура воздуха в столице, на базовой метеостанции города, ВДНХ, опустилась до -10,3 градусов – это самый низкий показатель с начала календарной весны", – сообщил синоптик.

До этого минимальную температуру в Москве в марте зафиксировали в первый день месяца. Тогда она составила 6,6 градуса мороза.

Между тем в подмосковном Клину температура воздуха опустилась до 16,6 градуса мороза, в поселке Серебряные пруды – до 5,4 градуса мороза.

Леус добавил, что температурные значения не итоговые. В ближайшие часы в городе может стать еще холоднее.

В Международный женский день в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. Во второй половине дня воздух может прогреться до -1...+1 градуса. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.



"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве 8 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!