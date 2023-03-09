Москвичей предупредили о тумане до утра 10 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман с видимостью 200–700 метров ожидается в столице до утра 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"После 23:00 и до 10:00 10 марта местами в столице ожидается туман с видимостью 200–700 метров", – указано в сообщении.

В ведомстве также предупредили о возможном образовании гололедицы. Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее москвичей предупредили о январских морозах в ночь на 11 марта. В ночь на выходные столбики термометров в Москве опустятся до минус 10–12 градусов, в Подмосковье – до минус 15–20 градусов.

Температура же в ночь на 10 марта составит от минус 5 до минус 10 градусов.

"Атмосфера": 2 градуса мороза ожидается в Москве 10 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!